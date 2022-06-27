الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا الخميس المقبل
Sputnik Павел Бедняков
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من المقرر أن تعلن الرئيس المشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إيرينا ياروفايا، عن النتائج الأولية لعمل اللجنة في 30 يونيو.
ونقلت "تاس" عن مصدر في مجلس الدوما قوله: "قرر المجلس إعطاء الكلمة لإيرينا ياروفا في الجلسة العامة يوم 30 يونيو، لتلخيص النتائج الأولية لعمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في الظروف المتعلقة بإنشاء مختبرات بيولوجية من قبل متخصصين أمريكيين على أراضي أوكرانيا".
المصدر: تاس