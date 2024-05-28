ما حقيقة فيديو تفادي غوارديولا مصافحة مسؤول إسرائيلي في منصة التتويج؟ (فيديو)

تداولت حسابات وصفحات على منصات التواصل فيديو ادعت أنه لمدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا يتفادى مصافحة مسؤول إسرائيلي خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب لدوري الإنجليزي قبل أيام، وزعمت بعض الحسابات أن الواقعة حدثت أثناء تتويج الفريق الإنجليزي بالدوري، كما تم تداول الواقعة مجددا السبت الماضي، عقب صعود غوارديولا إلى منصة التتويج للحصول على الميدالية الفضية بعد خسارة فريقه أمام غريمه مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا (1-2).

المدرب الإسباني الشهير #بيب_جوارديولا لم يصافح ممثل #إسرائيل

ربما أنه لم يسجل هدفاً عظيما في المرمى عندما كان لاعباً ..!



ولكنه هنا سجل موقفاً عظيماً بتجاهل ممثل إسرائيل ..! pic.twitter.com/hPRoukPqUY — 🇸🇦جمعان البشيري (@gemy391) May 27, 2024

وتزامن تداول الفيديو مع ظهور ابنة غوارديولا، ماريا، خلال تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وهي تحمل الكوفية الفلسطينية، في حركة نالت بدورها الكثير من الإشادة والاستحسان من قبل المتابعين الذين أكدوا أن عائلة المدرب التاريخي لمان سيتي تساند فلسطين علنا.

ولكن وبعد أيام من انتشار المقطع، كشفت منصة "مسبار" وهي منصة عربية لفحص الأخبار وتقصي الحقائق والتثبت من الأخبار والصور والمقاطع المزيفة، أن الفيديو مضلل، ويعود إلى أغسطس 2023، للحظة تجاهل غوارديولا لمدرب فريق كريستال بالاس السابق، آلان سميث، خلال حفل توزيع الميداليات في ملعب ويمبلي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية.

🟦يعود الفيديو إلى أغسطس/آب 2023، للحظة تجاهل #غوارديولا لمدرب فريق كريستال بالاس السابق، آلان سميث، خلال حفل توزيع الميداليات في ملعب ويمبلي، بعد خسارة #مانشستر_سيتي أمام #أرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية.



⚽️التفاصيل هنا: https://t.co/MCGZiuzDVe#تمت_المسبرةpic.twitter.com/Jz8vjVGgTZ — Misbar - مسبار (@misbarfc) May 26, 2024

وأفادت وسائل إعلام إنجليزية حينها، أن غوارديولا الذي صافح كبار المسؤولين على منصة توزيع الميداليات، تجاهل آلان سميث بشكل واضح، مشيرة إلى عدم معرفة السبب وراء هذا التجاهل.

المصدر: منصة "مسبار"