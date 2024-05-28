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هكذا بررت إسرائيل لواشنطن مقتل العشرات في رفح!

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هكذا بررت إسرائيل لواشنطن مقتل العشرات في رفح!
Globallookpress
آثار الحريق الذي نشب في مخيم للنازحين في رفح جنوبي غزة بعد القصف الإسرائيلي.
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أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية استخدامها ذخيرة دقيقة لضرب هدف في مدينة رفح، يوم الأحد، وأن الانفجار الناجم عن الضربة أشعل خزان وقود قريب وأدى إلى نشوب حريق.

وأشار المسؤول في تصريح لشبكة "سي إن إن" إلى اجتياح الحريق مخيما للنازحين الفلسطينيين وأدى ذلك إلى مقتل العشرات، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول: "لا يمكننا تأكيد ذلك، لكن هذا ما شاركته إسرائيل معنا، ونفترض أننا سنعلم المزيد بمجرد انتهاء إسرائيل من تحقيقها"، 

وتابع المسؤول الأمريكي أن بلاده لم تتمكن من تأكيد التفسير الإسرائيلي بشكل مستقل.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تقييمها المستقل، فطوال فترة الحرب، اعتمدت إدارة جو بايدن عادة على إسرائيل لإجراء التحقيقات بنفسها ومشاركة نتائجها مع المسؤولين الأمريكيين.

وأسفر القصف الإسرائيلي المذكور لمخيم النازحين في رفح عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وجرح 200 آخرين.

المصدر: "سي إن إن"

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