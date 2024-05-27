مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى في استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح

أفاد مراسلنا بمقتل 35 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 آخرين في الضربة الأخيرة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الليلة الماضة.

وأضاف أن 5 مواطنين بينهم امرأة حامل قتلوا جراء استهداف منزل غرب رفح، و3 مواطنين قتلوا بينهم امرأة حامل جراء استهداف منزلا يؤوي نازحين في حي تل السلطان غربي رفح، و3 قتلى في استهداف من طائرات الاستطلاع في شارع الزهور في مخيم النصيرات وسط القطاع، و9 قتلى جراء استهداف منزلا في النصيرات.

وذكر أن مواطنين اثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة وادي غزة وسط القطاع، ويوجد إصابات جراء غارة استهدفت منزلا بمخيم 1 في النصيرات.

وأشار إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة.

وجاء في بيان الدفاع المدني بغزة: "في مجزرة رفح، هناك الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة وضحايا من النساء والأطفال".

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، حي الشيخ عجلين وتل الهوا جنوب غرب غزة بشكل مكثف منذ ساعات الصباح.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، واستهدف الطيران المروحي الإسرائيلي، جنوبي غزة.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي قشطة ومنطقة البلد جنوب وسط مدينة رفح.

المصدر: RT