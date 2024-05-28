رسميا.. استبعاد حارس ريال مدريد من منافسات يورو 2024

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن قائمة "الشياطين الحمر" لبطولة يورو 2024 في ألمانيا هذا الصيف.

وشهدت قائمة بلجيكا لبطولة يورو 2024 غياب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي شغل مركز الحارس الأساسي للمنتخب في السنوات الماضية.

وعانى كورتوا البالغ 32 عاما من الإصابة خلال الموسم الحالي بعد إصابته بقطع الرباط الصليبي للركبة الأمر الذي جعله يغيب عن المشاركة معظم الموسم.

🚨🇧🇪 Official: Belgium provisional squad for Euro2024.



❗️ Thibaut Courtois is NOT in the squad.



Goalkeeper: Casteels, Kaminski, Sels.



Defenders: Castagne, De Cuyper, Faes, Meunier, Theate, Vertonghen, Debast.



Midfielder: De Bruyne, O.Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren,… pic.twitter.com/4Tp9TemDug — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

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ويأتي هذا القرار على الرغم من عودة تيبو كوتورا للمشاركة خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد مطلع شهر مايو الحالي، وذلك بعد خلاف علني حدث بين كورتوا ومدربه تيديسكو في يونيو 2023، بسبب عدم حصول الحارس على شارة القيادة قبل مواجهة إستونيا في تصفيات يورو 2024، ليغادر المعسكر حينها دون إذن.

وتسبب هذا الموقف في تبادل الاتهامات بين الطرفين، قبل أن يقول تيديسكو في نهاية أبريل الماضي إن كورتوا خارج حساباته في بطولة يورو 2024.

وينافس منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة ببطولة يورو 2024، التي تضم رومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

المصدر: RT+وسائل إعلام