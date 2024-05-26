ريال مدريد بطلا للدوري.. والهداف من فريق جيرونا!

أسدل الستار على الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم (2023-2024) بتتويج فريق ريال مدريد باللقب، والأوكراني أرتيوم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا، هداف للدوري "لا ليغا".

وتصدر فريق ريال مدريد الدوري برصيد 95 نقطة، محققا 29 انتصارا، مقابل 8 تعادلات وخسارة واحدة فقط، متفوقا بفارق 10 نقاط على وصيفه برشلونة، بطل الموسم الماضي.

وتألق نادي جيرونا بشمل لافت في الموسم الحالي، باحتلاله المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 81 نقطة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وفي ما يلي ترتيب الأندية السبعة الأوائل في الدوري الإسباني، المتأهلة للمسابقات الأوروبية:

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1- ريال مدريد – 95 نقطة

2- برشلونة – 85 نقطة

3- جيرونا – 81 نقطة

4- أتلتيكو مدريد – 76 نقطة

5- أتلتيك بيلباو – 68 نقطة

6- ريال سوسييداد – 60 نقطة

7- ريال بيتيس – 57 نقطة.

أما على صعيد الهدافين، فقد تربع أرتيوم دوفبيك (26 عاما) مهاجم فريق جيرونا، على عرش الصدارة برصيد 24 هدفا، متقدما بفارق هدف واحد على النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فريق فياريال، وتلاهما الثنائي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، برصيد 19 هدفا لكل منهما.

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وفي ما يلي ترتيب الهدافين الخمسة الأوائل في الدوري:

1- الأوكراني أرتيوم دوفبيك (جيرونا) - 24 هدفا

2- النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم (فياريال) – 23 هدفا

3- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 19 هدفا

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 19 هدفا

5- الكرواتي أنتي بوديمير (أوساسونا) – 17 هدفا.

المصدر: RT