غرناطة يودع "لا ليغا" بهزيمة ساحقة على يد جيرونا

ودع نادي غرناطة دوري "الأضواء" بهزيمة ساحقة على يد مضيفه جيرونا (0-7) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ38 الختامية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوكراني أرتيوم دوفبيك ثلاثة أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق (44 من ركلة جزاء، 75، 90 من ركلة جزاء)، وتكفل مواطنه لاعب خط الوسط فيكتور تسيغانكوف، بتسجيل ثنائية في الدقيقتين (33، 54)، بينما وقع على الثنائية الأخرى كل من، المدافع الإسباني إريك غارسيا، والمهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني في الدقيقتين (30، 78) على الترتيب.

وأكمل نادي غرناطة المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه الأوروغوياني فاكوندو بيليستري.

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وحقق نادي جيرونا انتصاره الثاني تواليا، والخامس والعشرين في الموسم مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة.

بينما مني نادي غرناطة بالهزيمة الخامسة على التوالي، والـ25 في الموسم مقابل أربع انتصارات فقط و9 تعادلات، واحتل المركز التاسع عشر على سلم الترتيب برصيد 21 نقطة فقط، وهبط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

المصدر: RT