هنغاريا: لن نناقش مع الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الغاز الروسي لأنه سيدمر اقتصادنا

أعلن وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو أن بلاده لن تناقش مع الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الغاز الروسي لأن هذه الخطوة ستدمر الاقتصاد الهنغاري.

وقال سييارتو الذي يشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للنقل والاتصالات والطاقة في لوكسمبورغ، في منشور على "فيسبوك": "الحكومة الهنغارية لا تنوي حتى أن تناقش مع دول أخرى إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، لأن هذا من شأنه أن يدمر اقتصادها".

وأضاف أنه جاء إلى هذا الاجتماع بموقف واضح مفاده أن هنغاريا لا تريد التفاوض حول حظر الغاز الروسي.

وتابع: "من الناحية العملية، هذه الخطوة تعني عدم قابلية تشغيل اقتصادنا وبلدنا بأكمله".

وتطرق إلى مسألة إنشاء مواقع مشتركة لشراء الغاز في الاتحاد الأوروبي، والتي كان من المقرر مناقشتها في اجتماع لوكسمبورغ، قائلا: "لاج مشكلة لدينا إذا كان الاتحاد الأوروبي يبحث عن مصادر جديدة للغاز، ولكن المشاركة في هذا يجب أن تكون طوعية، ولا يجوز أن تخضع الدول الأعضاء لأي التزام فيما يتعلق بالمشتريات ".

كما أشار إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير بسبب مشاكل فنية خطيرة في معدات خط أنابيب نورد ستريم، والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.

تتوقع هنغاريا أن تحقق المفوضية الأوروبية في ما إذا كان هذا يرجع حقا إلى حقيقة أن المعدات المرسلة للصيانة من كندا لم تعد.







المصدر: "تاس"