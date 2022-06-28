صحيفة: قادة G7 اتفقوا على إجراء في محاولة لتقليص إيرادات روسيا من النفط

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصدرين، بأن قادة دول G7 توصلوا إلى اتفاق بشأن وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل.

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ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإنه سيتعين الآن على دول مجموعة السبع اتخاذ إجراءات محددة حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا اقترحت وضع سقف لسعر النفط للمنتجين الآخرين لكن الاقتراح لقي معارضة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.

وجاء في تقرير الصحيفة: "اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض قيود ليس فقط على سعر النفط الروسي، ولكن أيضا على سعر النفط من منتجين آخرين، لكن الولايات المتحدة وألمانيا عارضتا مثل هذا الإجراء ما دفع فرنسا للتخلي عن هذه المبادرة".

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق على تحديد السعر للنفط الروسي جاء على خلفية القلق في الدول الغربية بسبب حقيقة أن الحظر المفروض على النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدى فقط إلى زيادة أسعار الذهب الأسود في العالم.

وأضافت أن قادة دول مجموعة السبع الكبار يمكن أن يعملوا مع مشترين آخرين للنفط بهدف خفض الأسعار.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن قادة مجموعة السبع الكبار كانوا بصدد مناقشة اقتراح أمريكي حول أن مشتري النفط أنفسهم يحددون السعر الأقصى الذي يرغبون في دفعه مقابل الخام.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أمس الثلاثاء، إن قادة دول مجموعة السبع سيوجهون الوزارات المعنية لدراسة إمكانية فرض سقف سعر على شراء الغاز الروسي.

المصدر: إنترفاكس