نقلت "بلومبرغ" عن مصادر، أن وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس أعرب عن قلقه إزاء رغبة الولايات المتحدة في منع السفن التي ترفع العلم القبرصي من نقل النفط الروسي.

إقرأ المزيد

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أجرت محادثة مع نظيرها القبرصي يوم الاثنين. وناقش الطرفان إمكانية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، علاوة على التخفيف من المضاعفات الجانبية للاقتصاد العالمي.

وأفيد بأن مصادر كشفت أن الولايات المتحدة تصر على أن تقوم قبرص بمنع السفن التي ترفع العلم القبرصي من نقل النفط الروسي إلى دول ثالثة. ومع ذلك، أعرب وزير المالية القبرصي عن قلقه من مثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأخرى لا تفرض عقوبات على روسيا.

وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على شراء النفط الروسي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، ما سمح للاتحاد الروسي بإعادة توجيه كميات كبيرة من المواد الخام إلى أسواق أخرى، وفي المقام الأول إلى آسيا، مثل الهند والصين. نتيجة لذلك، حتى من خلال بيع كميات أقل من النفط وبالتقسيط، زادت روسيا من إيراداتها نتيجة للعقوبات الغربية، بينما تكبد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خسائر، بما في ذلك تأثير غير مباشر على شكل تضخم.

المصدر: تاس