الولايات المتحدة تلاحق الشركات التي تدعم روسيا في الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات ستمنع الشركات الداعمة لروسيا من الوصول إلى التكنولوجيا، بما في ذلك أشباه الموصلات، ويأتي ذلك في إطار العقوبات على روسيا.

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ووفقا للبيت الأبيض فإن "وزارة التجارة الأمريكية ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الشركات في جميع أنحاء العالم المدانة بمساعدة روسيا".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "وزارة التجارة الأمريكية ستضيف العديد من الشركات حول العالم إلى القائمة التي ستمنعها من شراء سلع وتقنيات أمريكية المنشأ مثل أشباه الموصلات".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن أن السلطات التايوانية حظرت تصدير رقائق إلكترونية إلى روسيا وبيلاروس، التي يزيد ترددها عن 25 ميغاهرتز.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية "شديدة" على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفرادا.

المصدر: نوفوستي