بعد الانجاز التاريخي.. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" للمرة الثانية

اختارت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر لإجراء فحص المنشطات، بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري.

وسجل رونالدو سجل هدفين ليقود فريقه النصر للفوز 4-2 على الاتحاد، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد كلاسيكو الاتحاد، وقع الاختيار على النجم البرتغالي لإجراء "فحص" المنشطات، من قبل اللجنة، وفقا لصحيفة "الرياضية".

ورصدت عدسات الكاميرا تأخر رونالدو في الخروج من ملعب الأول بارك، وذلك بعد خضوعه لتحليل الكشف عن المنشطات.

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وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين فقط، الذي يخضع فيها مهاجم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي النصر البالغ 39 عاما، لـ"فحص" المنشطات.

وكانت المرة الأولى بتاريخ 14 مايو الجاري، عندما قام وفد من لجنة الرقابة على المنشطات، بزيارة مقر نادي النصر، حيث تم اختيار 8 لاعبين من الفريق الأول، من بينهم رونالدو، لإجراء الفحوصات.

لكن هذا الأمر طبيعي، خاصة أن الفحوصات التي تجرى بعد المباريات الرسمية، تكون بناء على الاختيارات العشوائية للاعبين، ومن خلال القرعة، وهي تختلف بالتالي عن الزيارات الخاصة، لمقرات الأندية.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 لينجح في تجاوز رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، التاريخي كأفضل هداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: "وسائل إعلام"