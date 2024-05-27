احتفال "جنوني" لرونالدو بتحطيمه رقم حمد الله التاريخي في الدوري السعودي (فيديو)

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة جنونية بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه النصر ضد اتحاد جدة يوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة لدوري روشن السعود لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 45 و69 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2.

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هدف الاسطورة رونالدو الاول 💛



pic.twitter.com/ZuxyIwmMMT — يعقوب (@X99i3) May 27, 2024

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هدف النصر الثاني عن طريق الاسطورة كريستيانو رونالدو 🥶💛🥶🥶💛💛🥶🥶💛 pic.twitter.com/ui8yB6MFkJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 27, 2024

وأصبح البرتغالي الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفا.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

History is made and we’re now on GOAT time ⏱️🐐

Congratulations to Cristiano Ronaldo 🥳 pic.twitter.com/PKsEtBlU2L — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة.

إحتفال اللاعبين مع التاريخي رونالدو

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/vfEtgq21pK — ماجد (@meejoo_19) May 27, 2024

احتفال اللاعبين بالتاريخي رونالدو بعد المباراة 😂😂💛💛💛pic.twitter.com/W6k3QVssuN — ماجد (@meejoo_19) May 27, 2024

وكتب نادي النصر على حسابه في منصة "إكس":

"هو هنا من أجل كتابة تاريخ رياضي جديد.. قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد".

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

وأضاف: "أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربع دوريات مختلفة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا والسعودية)".

المصدر: RT