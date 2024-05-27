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احتفال "جنوني" لرونالدو بتحطيمه رقم حمد الله التاريخي في الدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

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احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة جنونية بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه النصر ضد اتحاد جدة يوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة لدوري روشن السعود لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 45 و69 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2.

وأصبح البرتغالي الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفا.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة.

وكتب نادي النصر على حسابه في منصة "إكس":
"هو هنا من أجل كتابة تاريخ رياضي جديد.. قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد".

وأضاف: "أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربع دوريات مختلفة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا والسعودية)".

المصدر: RT

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