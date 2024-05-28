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زاخاروفا تعليقا على سلوك زوجتي ماكرون وشتاينماير: الضحك على كلمة إبادة جماعية بات تقليدا

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زاخاروفا تعليقا على سلوك زوجتي ماكرون وشتاينماير: الضحك على كلمة إبادة جماعية بات تقليدا
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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كشفت عدسات الصحفيين السيدتين الأوليين لفرنسا وألمانيا، بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر، وهما تضحكان أمام النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وأثارت صورة لزوجتي الرئيسين الألماني والفرنسي وهما تضحكان أمام النصب التذكاري للهولوكوست انتقادات كثيرة.

وتعليقا على الصورة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يبدو أن الضحك على كلمة "إبادة جماعية" قد أصبح تقليدا لدى عائلة (المستشار الألماني أولاف) شولتس.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتس عندما سُئل عن إبادة سكان دونباس التي تعرضوا لها على يد نظام كييف".

زاخاروفا تعليقا على سلوك زوجتي ماكرون وشتاينماير: الضحك على كلمة إبادة جماعية بات تقليدا

المصدر: RT

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