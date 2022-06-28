لأول مرة.. القوات الأوكرانية تقصف بيريفالسك في لوغانسك بصواريخ منظومة MLRS HIMARS الأمريكية

أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الأوكرانية قصفت بيريفالسك في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم بصواريخ عبر منظومة راجمات صاروخية "MLRS "M142 HIMARS الأمريكية.

وقال مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار: "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 7:20 من اتجاه أرتيموفسك (باخموت) باتجاه بيريفالسك باستخدام صاروخ M142 HIMARS MLRS". وهذه هي الحالة الأولى لاستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هذه في لوغانسك.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن الخميس الماضي، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة.

وتم تضمين MLRS HIMARS الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو. في الوقت نفسه، أفاد البيت الأبيض بأن أوكرانيا التزمت بعدم استخدام هذه الأسلحة لقصف الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي