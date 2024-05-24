اسألوا والدتي.. مبابي يرفض الاعتراف بوجهته القادمة

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إثارة الجدل حول وجهته القادمة، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن صفوف باريس، نهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالالتحاق بريال مدريد، وفقا للعديد من التقارير الصحفية، وكما ألمحت له والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري.

Interrogé sur son avenir aujourd'hui, Kylian Mbappé a esquivé et renvoyé la patate chaude à sa mèrehttps://t.co/CxlTGbrEAp — RMC Sport (@RMCsport) May 23, 2024

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ونقلت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، تصريحات أدلى بها اللاعب الدولي، مؤكدا أنه لا يحتاج أن يكشف عن نيته بشأن وجهته المقبلة لأن الجميع يعرفها.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عند سؤاله عن مستقبله: "في الوقت الحالي سأترك باريس سان جيرمان، هذا كل ما أعرفه".

ورد عليه أحد الصحفيين وأخبره أن الجميع يعرف أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، بحسب ما أعلنت عنه والدة اللاعب، ليرد عليه النجم الفرنسي ضاحكا: "إذا كانت هي تعرف فاذهب واسألها لأنني لا أعلم".

وفي المقابل كشف مبابي عن نيته بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأوضح: "علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث، لأنني لا أعلم حاليا موقفي من الانضمام إلى منتخب فرنسا في البطولة، وعندما تكون لدي معلومة سأكشف عنها".

يذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن ريال مدريد، ينوي الإعلان عن الصفقة، بعد مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر يونيو القادم، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.

المصدر: "وسائل إعلام"