الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد في حركة "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس أنه مع "الشاباك"، قام بقتل قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة "حماس" حسين فياض، في مجمع تحت الأرض في جباليا بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو قامت بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في "حماس".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فياض كان مسؤولا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة.

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد كتيبة بيت حانون في حماس داخل مجمع تحت الأرض في جباليا



قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس.



لقد كان فياض مسؤولًا عن الكثير من عمليات إطلاق… pic.twitter.com/tzliwR1fXo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2024

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في صفوفه بقطاع غزة مؤخرا، كاشفا عن آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وبين الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأشار إلى أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا في صفوفه، بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

المصدر: RT