الجيش الروسي يستخدم درونات جديدة عصية على التشويش

ذكرت وسائل إعلام أن الجيش الروسي بدأ باستخدام درونات "بيرانا" الجديدة التي لا تتأثر بالتشويش الناجم عن معدات الحرب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت على درونات "بيرانا-13" الجديدة، واستخدمت هذه الدرونات في تنفيذ هجمات على مواقع القوات الأوكرانية.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد نشرت مؤخرا مقاطع فيديو تظهر استخدام الجيش الروسي لدرونات "بيرانا" خلال العملية الخاصة، ويبين كيف تمكنت الدرونات من تدمير أهدافها بنجاح.

وأشار مدير المؤسسة التي تعمل على تطوير هذه الدرونات مؤخرا إلى "أن درونات (بيرانا-13) حصلت على أنظمة اتصالات لا تتأثر بالتشويش الناجم عن معدات الحرب الإلكترونية، وزودت بثمانية محركات تمكنها من نقل حمولة تزن 8 كلغ، توفر لها مدى يصل إلى 30 كلم، وجهّزت بكاميرات مراقبة، وبطاريات يسهل استبدالها بسرعة".

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وذكر مطورو هذه الدرونات أن الجنود يمكنهم الاعتماد عليها لأداء مهمات مختلفة، مثل مهمات الاستطلاع ورصد الطائرات بدون طيار ومهمات ضرب آليات ومواقع العدو.

المصدر: نوفوستي