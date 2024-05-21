"الضفدع الروسي" يدمر مواقع القوات الأوكرانية (فيديو)

نشرت مواقع إعلام روسية مقطع فيديو يظهر استخدام الجيش روبوتات "الضفدع" الجديدة في تدمير مواقع وتحصينات القوات الأوكرانية أثناء العملية العسكرية الخاصة.

ويظهر في المقطع كيف تمكن الروبوت الروسي الجديد من التسلل إلى موقع كانت تتحصن فيه القوات الأوكرانية، وكيف تم تفجير الروبوت عن بعد ليتم تدمير الموقع بالكامل.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القوات الخاصة في الجيش الروسي بدأت باستخدام هذا النوع من الروبوتات منذ عدة أسابيع في مناطق العملية العسكرية الخاصة، ونظرا لصغر حجم الروبوت وحصوله على محرك كهربائي، فمن الصعب رصده من قبل القوات المعادية.

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ويمكن لروبوت "الضفدع" الحركة بسرعة 20 كلم/ساعة، وحمل متفجرات وألغام تصل أوزانها إلى 30 كلغ، وجهّز ببطاريات تكفيه ليتحرك لساعة كاملة على أرض المعركة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا