الجيش الروسي يستخدم روبوتات "العقرب" لتدمير مخابئ القوات الأوكرانية (فيديو)

نشرت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو يظهر استخدام الجيش الروسي لروبوتات "Scorpion M" لتدمير مخابئ القوات الأوكرانية أثناء المعارك.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه الروبوتات تم استخدامها من قبل مفرزة "الصقور" التابعة للقوات المسلحة الروسية، حيث ساعدت الجنود الروس في الاستيلاء على معقل للقوات الأوكرانية أثناء العملية العسكرية الخاصة.

ويظهر في المقطع الذي تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة كيف حاول الجنود الأوكرانيون الاختباء في حفر في الغابات، ليتم إرسال روبوتات "Scorpion M" إلى مواقعهم، وبمجرد اقتراب الروبوت من موقع الهدف يقوم المشغل بتفجيره عن بعد.

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وظهرت في مناطق العملية العسكرية الخاصة مؤخرا العديد من المنصات الروبوتية التي طورتها روسيا لتأدية مختلف أنواع المهام، منها منصات روبوتية يمكنها تنفيذ عمليات هجومية، ومنصات لمهام الاستطلاع والرصد العسكري، كما تم اختبار روبوتات يمكنها نقل الذخائر والإمدادات والمعدات العسكرية، وروبوتات لإجلاء الجرحى من أرض المعارك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا