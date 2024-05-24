هجوم مباغت للدراجات النارية الروسية على مواقع الجيش الأوكراني (فيديو)

يستخدم الجنود الروس الدراجات النارية بفعالية كسلاح خاص في تطوير الهجوم على مواقع الجيش الأوكراني.

باغت جنود الاقتحام الروس من فوج المشاة الميكانيكية الـ394 العدو حين اخترقوا دفاعاته مستقلين الدراجات النارية، ووصلوا وسط بلدة ستارومايورسكي وأجبروا المقاتلين الأوكرانيين على الانسحاب الفوري.

ويبدو أن الأوكرانيين كانوا غير مستعدين تماما لهذا الهجوم المفاجئ، لذلك لم يستطيعوا إبداء أية مقاومة جدية لهجوم الدراجات النارية الروسية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بعمليات مماثلة نفذها جنود مجموعة "الإعصار" الخاصة والكتيبة الأولى في اللواء الـ123 الذي استولى على خنادق العدو باستخدام الدراجات النارية.

يذكر أن الدراجات النارية استخدمت لأغراض عسكرية حتى في الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)، ثم في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945). وعادت إليها القيادات العسكرية في العصر الجديد. وإضافة إلى الدراجات النارية الكلاسيكية تستخدم القوات الروسية كذلك الدراجات الكهربائية التي تصلح جيدا للاستطلاع البري حيث لا تطلق أي ضجيج.

المصدر: روسيسكايا غازيتا