سخرية ودعابة.. محمد صلاح يفاجئ متابعيه بقصة شعره (صورة)

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، بقصة شعر غريبة عليه.

ويستعد محمد صلاح بعد أيام للانضمام لمعسكر منتخب مصر للمرة الأولى منذ تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن مسؤولية تدريب "الفراعنة".

ونشر صلاح اليوم الجمعة، صورة عبر حساباته فاجأ فيها متابعيه بقصة شعر جديدة للغاية عليه، حيث قام بحلق معظمه على غير العادة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صلاح بشكل مكثف حتى إن البعض ربط بين مظهره وما ينتظره في المستقبل القريب.

البعض ذهب ساخرا إلى أن صلاح قام بهذه القصة الجديدة لشعره حتى تكون قريبة إلى حد ما من المدرب الهولندي أرني سلوت.

وسيتولى آرني سلوت تدريب فريق ليفربول بداية من الموسم المقبل خلفا للألماني يورغن كلوب، واشتهر خلال مسيرته بأنه حليق الرأس تماما.

يذكر محمد صلاح خاض آخر مباراة له في الموسم مع ليفربول يوم الأحد الماضي، تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، أمام ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

المصدر: "@MoSalah"