"محاط بالحمقى".. محمد صلاح ينشر صورة لكتاب بعنوان مثير (صورة)

نشر النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة لكتاب يقرأه بعنوان "مُحاط بالحمقى"، مع نهاية الموسم الجاري الذي شهد بعض التوترات للنجم المصري.

وشارك صلاح متابعيه على منصة "إنستغرام" بصورة لغلاف الكتاب عبر خاصية "الستوري"، الذي حمل اسم "محاط بالحمقى... الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.

instagram/mosalah

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وكان "الفرعون" المصري قد دخل في مشادة مع مدربه الألماني، يورغن كلوب، أثناء استعداده للنزول إلى أرضية الملعب في الدقائق الأخير لمباراة "الريدز" ضد نادي وست هام يونايتد، ضمن منافسات "البريمير ليغ".

كما تعرض محمد صلاح لانتقادات من قبل بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد لقطة عناقه مع زوجة كلوب وعناق المدرب الألماني مع زوجة اللاعب المصري بعد نهاية مباراة ليفربول أمام ضيفه وولفرهامبتون، يوم الأحد الماضي، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "instagram/mosalah"