روسيا تعلن إنهاء الاتفاقية الخاصة بالأسلحة النووية مع اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، إنهاء الاتفاقية مع اليابان الخاصة بالتخلص من الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض.

وجاء في بيان نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أنه "في 21 مايو 2024، تم إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اليابان بشأن التعاون للمساعدة على إزالة الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في روسيا وإنشاء لجنة للتعاون لهذه الأغراض".

وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية في طوكيو في 13 أكتوبر 1993.

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب السياسة التي تنتهجها الحكومة اليابانية في ما يتعلق بروسيا، قررت موسكو سنة 2022 وقف محادثاتها مع طوكيو حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض اليابان تقييدات أحادية الجانب على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وانتقدت موسكو السياسة اليابانية ووصفتها بالعدائية وغير الودية وبأنها تسيء لمصالح روسيا.

وأعلنت موسكو أيضا عن خروجها من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية ونيتها منع تمديد وضع اليابان كشريك لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.

المصدر: وكالات