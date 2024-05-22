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صحيفة يابانية: على طوكيو أن تنسى جزر الكوريل

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صحيفة يابانية: على طوكيو أن تنسى جزر الكوريل
Sputnik SERGEI KRASNOUKHOV
جزيرة إيتوروب الروسية وهي إحدى جزر الكوريل (صورة من الأرشيف)
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أفادت صحيفة Hokkaido Shimbun اليابانية بأنه يجب على السلطات اليابانية تأجيل المفاوضات مع روسيا حول جزر الكوريل.

وقالت الصحيفة: "في الظروف التي يتزايد فيها الاهتمام بالمشاكل الإقليمية بشكل خطير داخل روسيا على خلفية النزاع الأوكراني، سيكون من الصعب للغاية على طوكيو التقدم في المفاوضات مع موسكو بشأن "الأراضي الشمالية"".

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واعتبرت أنه على طوكيو أن تركز على مجالات التعاون مع موسكو التي توجد فيها بعض الآفاق، كما هو الحال في مجال صيد الأسماك.

يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة السلام، بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية، إلا أن طوكيو لم تصادق عليها.

الجانب الياباني يربط السلام بإعادة موسكو جزر الكوريل الـ4 التي ألحقها الاتحاد السوفيتي بأراضيه في إطار نتائج الحرب العالمية الثانية.

وتستند طوكيو في مطالبها إلى الاتفاقية الروسية اليابانية للتجارة والحدود لعام 1855، فيما يتلخص موقف موسكو في أن جزر الكوريل ألحقت بالاتحاد السوفيتي نتيجة لما خلصت إليه الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا على الجزر شرعية، ومسألة عائديتها طويت إلى الأبد.

المصدر: RT

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