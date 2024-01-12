اليابان: نعتزم مراقبة وعد بوتين بزيارة جزر الكوريل

صرح الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي اليوم الجمعة، بأن طوكيو ستراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق بنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة جزر الكوريل.

يأتي هذا التصريح بعد أن تعهد بوتين خلال اجتماع مع رجال الأعمال في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية الخميس، بزيارة جزر الكوريل.

وقال هاياشي "نحن نعلم أن الرئيس بوتين، خلال زيارته إلى خاباروفسك في 11 يناير، قال إنه سيزور بالتأكيد ما يسمى بجزر الكوريل. لا يمكننا التعليق على تصريحات ممثلي الحكومة الروسية. ستواصل الحكومة مراقبة تطورات الوضع عن كثب وستتصرف بشكل مناسب".

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وشدد المسؤول على أن اليابان ستواصل سياسة العقوبات تجاه روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتجري موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن الماضي مفاوضات بشأن توقيع معاهدة السلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي النزاع على ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.

وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.

المصدر: "نوفوستي"