"ديلي بيست": الجيش الأوكراني منهار معنويا وماديا ولن يصمد أمام التقدم الروسي

أشارت "ديلي بيست" إلى أن الجيش الأوكراني يعاني انهيار الروح المعنوية ونفاد الإمداد، وأنه في حال استولى الجيش الروسي على خاركوف سيقسم أوكرانيا إلى شطرين قبل الاجتياح الشامل لها.

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رقيب أول في قوات كييف قوله إن المتطوعين والمدنيين يستنفدون أموالهم في شراء المسيرات التي تتراوح أسعارها بين 15 و30 ألف دولار.

وعبر عن قلقه من أنهم أصبحوا غير قادرين بعد الآن على تحمل تكاليف إمداد القوات الأوكرانية، وقال: "صرنا في العام الثالث من القتال، واقتصادنا بدأ ينهار ومن كانوا نشطين للغاية في البداية يستنفدون مواردهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الروح المعنوية للعسكريين الأوكرانيين وصلت إلى "أدنى مستواياها"، ونقلت عن جندي على محور خاركوف: "الجميع مرهقون ولا أحد جاهز للقتال. بقي لدينا الآن 20 شخصا أو ربما أقل من ذلك ويحتاج نصفهم إلى رعاية طبية... المسؤولون الأوكرانيون لا يريدون مساعدتنا".

وذكرت الصحيفة أن تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف الأسبوع الماضي كان الأسرع منذ بداية النزاع، وأن "المحللين خائفون من أن أوكرانيا لن تتمكن من صد الجيش الروسي هذه المرة، وخاصة إذا شن هجوما في الجبهات الأخرى بالتزامن مع تقدمه نحو خاركوف".

وأضافت أنه في حال هزيمة أوكرانيا في خاركوف ستتمكن روسيا من السيطرة على شرق أوكرانيا بالكامل، وإذا تمكنت من تقسيم البلاد إلى شطرين سيكون "من المستحيل بالنسبة لكييف استعادة أراضيها"، ناهيك عن احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة حيث سيصر على إجراء مفاوضات سلمية.

المصدر: The Daily Beast