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وزير الدفاع الأمريكي: الوضع في مقاطعة خاركوف خطير على أوكرانيا

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وزير الدفاع الأمريكي: الوضع في مقاطعة خاركوف خطير على أوكرانيا
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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قيم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الوضع في مقاطعة خاركوف بأنه صعب وخطير بالنسبة لأوكرانيا.

وقال أوستن قبل بدء اجتماع فريق الاتصال المعني بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا إن الاجتماع يأتي في "لحظة حساسة" وأن القوات الروسية "ستحاول المضي قدما في الأسابيع المقبلة" لإنشاء منطقة عازلة.

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وأضاف: "هذه معركة صعبة وخطيرة".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ربط عملية القوات الروسية في مقاطعة خاركوف بضرورة إنشاء منطقة عازلة، واللوم في ذلك يقع على الجانب الأوكراني الذي يقصف المناطق الروسية الحدودية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

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