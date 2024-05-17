بوتين من الصين: لا خطط حاليا لتحرير خاركوف

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات المسلحة الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحا يوميا على هذه الجبهة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الصين:

بوتين: لقد تم خداعنا. الآن يتعين علينا أن نفهم مع من نتعامل وكيف نتعامل معهم، وإلى أي مدى يمكننا الثقة.

بوتين: إن كييف ورعاتها الغربيين ألقوا بجميع الاتفاقات المتعلقة بالحل السلمي للصراع في سلة المهملات، وقرروا أنهم بحاجة إلى "هزيمة روسيا استراتيجيا في ساحة المعركة".

بوتين: روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات، إلا أن هناك أساسا لعملية التفاوض وهو اتفاقيات إسطنبول.

بوتين: إن كييف ورعاتها الغربيين ألقوا بجميع الاتفاقات المتعلقة بالحل السلمي للصراع في سلة المهملات، وقرروا أنهم بحاجة إلى "هزيمة روسيا استراتيجيا في ساحة المعركة". بوتين: روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات، إلا أن هناك أساسا لعملية التفاوض وهو اتفاقيات إسطنبول. بوتين: إنهم يريدون فرض إنذار نهائي على روسيا بشأن أوكرانيا، لكنها محاولات ستبوء بالفشل، تماما مثل محاولاتهم "هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

بوتين شدد على أنه من المستحيل مناقشة صيغة السلام الأوكرانية المبنية على "الأحلام" وليس على الواقع الحقيقي على الأرض.

بوتين: إنهم في كييف لا يستطيعون رؤية أن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" لا تدخل ضمن نطاق إمكانياتهم.

بوتين: إنهم في كييف لا يستطيعون رؤية أن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" لا تدخل ضمن نطاق إمكانياتهم. بوتين شدد على أنه من المستحيل مناقشة صيغة السلام الأوكرانية المبنية على "الأحلام" وليس على الواقع الحقيقي على الأرض.

بوتين: إنهم في كييف لا يستطيعون رؤية أن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" لا تدخل ضمن نطاق إمكانياتهم.

بوتين: إنهم في كييف لا يستطيعون رؤية أن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" لا تدخل ضمن نطاق إمكانياتهم. بوتين: إن إنفاقنا على الدفاع والأمن ليست حرجة الآن، مع الأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد والتوقعات. ويعتقد عدد من الخبراء أنه من الممكن زيادة الإنفاق الدفاعي الروسي حتى أعلى من 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

بوتين: وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف قادر على تنسيق أنشطة وزارة الدفاع مع جميع الإدارات والمناطق. ويجب عليه "فتح" وزارة الدفاع على مجالات الابتكار، على الرغم من أن وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قد اتخذ الخطوات الأولى في هذا الصدد.

بوتين: سيكون أمام شويغو قدر كبير من العمل للقيام به، فهو يعرف احتياجات القوات المسلحة الروسية وقدرات الصناعة.

بوتين: من الضروري تركيز الموارد الإدارية في روسيا على تنفيذ المهمة الرئيسية: تحقيق نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

بوتين ردا على سؤال حول الشروط التي يمكنه بموجبها المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لو تمت دعوته: السياسة لا تقبل الصيغ الشرطية.

المصدر: RT