وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، مدينة خاركوف بأنها "روسية".

وقالت نولاند خلال مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية: أن روسيا تسمح بتصعيد الصراع من خلال شن هجمات على مدينة خاركوف ـــ المدينة الروسية الثانية، التي لا تقع على خط المواجهة.

وأشارت الدبلوماسية السابقة إلى أنه من "العدل" أن تسمح واشنطن لكييف بمهاجمة القواعد الروسية التي "تنطلق منها الصواريخ أو التي توفر الإمدادات للجيش".

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن كييف طلبت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف عسكرية على الأراضي التي يعترف الغرب بأنها روسية، كما طلبت المساعدة في تحديد الأهداف التي يمكن أن تضربها أوكرانيا بصواريخها داخل روسيا.

في الوقت نفسه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصفاة توابسي لتكرير النفط، إن الولايات المتحدة لا تسهل مثل هذه الهجمات في كييف.

في الأسبوع الماضي، تحركت مجموعة القوات "الشمالية" الروسية بنشاط في أعماق دفاعات العدو في منطقة خاركوف وحررت 13 بلدة.

المصدر: نوفوستي