نقلت صحيفة "سترانا" عن عضو برلمان أوكرانيا ألكسندر فيدينكو، أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية حصلت على إعفاء من التعبئة لموظفي خدمة التوصيل وشركات المراهنات.

وقالت الصحيفة: "حصلت وزارة الاقتصاد على إعفاء من التعبئة، لموظفي شركة Glovo (شركة أوكرانية تعمل في مجال توصيل البريد السريع) والشركات المرتبطة بوكلاء المراهنات ووكالات الإعلان والشركات التي يملكها رجال أعمال من الولايات المتحدة".

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ووفقا للصحيفة، حصل على الإعفاء كذلك، بعض موظفي شركة Favbet Tech، التي تقوم بتطوير برامج المراهنات الرياضية، ووكالة الإعلانات SSM وعدد من الشركات المملوكة لشركات أمريكية.

من بين الشركات الست المدرجة في القائمة التي حصلت على إعفاءات لمدة ستة أشهر من التعبئة، هناك شركة واحدة فقط مرتبطة بصناعة الدفاع - حصل مطورو الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية على تأجيل من التعبئة.

في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: نوفوستي