قال الرئيس المشارك لمجلس تنسيق تكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف إن حرس الحدود الأوكرانيين يطلقون النار على الذين يحاولون الهروب من التعبئة وعبور نهر تيسا إلى رومانيا.

وأشار روغوف إلى أنه تم بالفعل تسجيل العشرات من هذه الحالات في أوكرانيا مؤخرا.

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وأضاف روغوف أنه، في محاولة للهروب من التعبئة يقوم العديد من الأوكرانيين بعبور نهر تيسا. وخلال ذلك يغرق بعضهم ولكن عددا أكبر يلاقي الموت برصاص حرس الحدود الأوكراني بعد وصولهم إلى ضفة النهر المقابلة. ووفقا له بدأ الجانب الروماني في تسجيل عدد كبير من الأشخاص المصابين بطلقات نارية لكن يتم التعتيم على ذلك بالاتفاق مع نظام كييف وبمباركة مباشرة من بروكسل وواشنطن.

وذكر روغوف أن المسلحين الأوكرانيين يطلقون النار على المواطنين العزل عند محاولتهم لعبور النهر.

وقال روغوف: "حتى الآن هناك ما لا يقل عن عشرين حالة مماثلة معروفة بالفعل".

ويشار إلى أن نهر تيسا، يمر في بعض أقسامه على حدود أوكرانيا مع رومانيا وهنغاريا.

تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في فبراير الماضي. وفي وقت سابق من مايو وقع زيلينسكي، على مشاريع قوانين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي