بلينكن: أوكرانيا تمر بلحظة حرجة ولا بد من توسيع نطاق التعبئة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أوكرانيا تمر بلحظة حرجة مؤكدا أن توسيع نطاق التعبئة في البلاد هو قرار "صعب ولكنه ضروري".

وقال بلينكن في كلمة ألقاها في إحدى الجامعات خلال زيارته كييف: "إننا نجتمع في لحظة حرجة"، في إشارة إلى تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.

وأضاف أن "توسيع التعبئة في أوكرانيا هو حل صعب ولكنه ضروري لهذا الوضع.. إن المدافعين الذين صمدوا لأكثر من عامين بشجاعة يحتاجون إلى المساعدة والراحة، وهذا سيحقق الأمرين معا".

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ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس الماضي على مشاريع قوانين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا.

وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في فبراير الماضي حيث وقع زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، وسيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو.

وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.

ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

المصدر: نوفوستي