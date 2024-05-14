بلينكن: الولايات المتحدة تعتزم استخدام الصلاحيات الجديدة للاستيلاء على الأصول الروسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بلاده تعتزم استخدام الصلاحيات الجديدة التي منحها لها الكونغرس لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها في معهد كييف للفنون التطبيقية ونشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "لقد منحنا الكونغرس سلطة مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن عازمون على استخدامها".

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وفي الوقت نفسه، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل مع شركائها في مجموعة السبع "G7"، "وتصر على أن يمضوا هم أيضا في مصادرة الأصول الروسية المجمدة"، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في مجموعة السبع لضمان "استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدفع التعويضات" لأوكرانيا.

ومؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.

المصدر: تاس