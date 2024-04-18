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موسكو تجدد وعيدها برد حاسم حال مصادرة الأصول الروسية

مال وأعمال

موسكو تجدد وعيدها برد حاسم حال مصادرة الأصول الروسية
Sputnik
متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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جددت المتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا تأكيدها بإن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.

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جاء ذلك وفقا لمؤتمر صحفي تابعت فيه زاخاروفا أن الإجراءات "سوف تكون حاسمة، ولن يقف أحد مكتوف الأيدي حال وجود محاولات لاستخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة كضمان للسندات التي يُزعم أن الغرب يمكن أن يصدرها لجذب رأس المال الخاص لتمويل نظام كييف".

وقالت إن الصندوق الذي يقرر شراء مثل هذه الأدوات المالية سيصبح أول المرشحين للخضوع لعقوبات مضادة لها عواقب بعيدة المدى على آفاق أنشطتهم الدولية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لدى روسيا "كمية كبيرة من الأموال الغربية التي يمكن أن تتعرض هي الأخرى لإجراءات رد عقابية".

المصدر: نوفوستي

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