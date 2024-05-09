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زيلينسكي يوقع على مشروع قانون لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا

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زيلينسكي يوقع على مشروع قانون لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا
Globallookpress
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مشاريع قوانين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للبيانات الواردة في مشاريع القوانين المتعلقة بتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، المنشورة على موقع البرلمان الأوكراني، فقد وقع زيلينسكي على الوثائق يوم الخميس 9 مايو.

وقبل ذلك بيوم، أيد البرلمان الأوكراني تمديد حالة التعبئة والأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى.

وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي

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