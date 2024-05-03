شويغو: أوكرانيا خسرت أكثر من 111 ألف جندي و500 كم مربع منذ بداية العام

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن.

وقال شويغو خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة القوات المسلحة الروسية اليوم الجمعة: "تطالب الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بمنع انهيار دفاعها واحتواء هجوم القوات الروسية بأي ثمن، ونتيجة لذلك، ارتفعت خسائر العدو اليومية في أبريل إلى ألف جندي".

إقرأ المزيد

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف أنه منذ بداية العملية الخاصة، دمر أسطول البحر الأسود، وفقا للمعدات الراديوية الساحلية له، أكثر من 80 طائرة بدون طيار وأكثر من 20 زورقا مسيرا للعدو.

وذكر الوزير أنه منذ بداية العام، بسط الجيش الروسي سيطرته على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تحرير عدد من البلدات، منها نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال: "تواصل مجموعات من القوات الروسية اختراق منظومة معاقل العدو على طول خط التماس بأكمله. وتحاول الوحدات الأوكرانية التشبث بخطوط معينة، لكنها تحت وطأة هجومنا تضطر إلى التخلي عن مواقعها والتراجع".

ستقام المسيرات العسكرية المخصصة للذكرى التاسعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في 25 مدينة في روسيا.

وحول الاحتفالات بعيد النصر هذا العام، قال شويغو إنه سيشارك فيها حوالي 150 ألف شخص و2.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية في أنحاء البلاد.

وذكر الوزير أن أكثر من 83 ألف شخص زاروا معرض المعدات العسكرية الغربية التي تم اغتنامها في معارك العملية العسكرية الخاصة، في يوم انطلاق المعرض في هضبة بوكلونايا في موسكو أمس الخميس.

المصدر: وكالات