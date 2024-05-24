لاعب مصري يعلق بعد رفضه مواجهة خصمه الإسرائيلي

انتشر خلال الساعات الماضية خبر انسحاب لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم صبحي من بطولة العالم للجودو رافضًا مواجهة لاعب إسرائيلي.

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وقال صبحي ابن محافظة الإسكندرية، إنه يمارس الجودو منذ سن الرابعة، مشيرا إلى أنه يواجه العديد من الصعوبات للتوفيق بين دراسته وتمرينات المنتخب خاصة في فترة الاستعدادات التي سبقت البطولة.

وأوضح كريم أنه كان يعتبر أصغر لاعب سنا في هذه البطولة وتعتبر تلك أول مشاركة له في البطولة، ولم يكن يعلم أنه بصدد مواجهة اللاعب الإسرائيلي.

وأضاف لاعب الجودو المصري: كانت تجربة جديدة وكنت احلم أن أفوز وأحقق إنجاز في تلك البطولة، وقبل انسحابي أخبرت مدربيي.

وأكد صبحي أنه بم يندم على قراره رفض مواجهة اللاعب الإسرائيلي، مؤكدأ أنه مازال أمامه بطولات للتعويض والفوز.

وذكر لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم صبحي، أن اللاعب الإسرائيلي كان يكبره بـ 12 عاما.

المصدر: القاهرة 24