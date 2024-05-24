 
مباشر

لاعب مصري يعلق بعد رفضه مواجهة خصمه الإسرائيلي

الرياضة

لاعب مصري يعلق بعد رفضه مواجهة خصمه الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlpx

انتشر خلال الساعات الماضية خبر انسحاب لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم صبحي من بطولة العالم للجودو رافضًا مواجهة لاعب إسرائيلي.

إقرأ المزيد
بطل مصري يرفض مواجهة خصمه الإسرائيلي وينسحب من البطولة
بطل مصري يرفض مواجهة خصمه الإسرائيلي وينسحب من البطولة

وقال صبحي ابن محافظة الإسكندرية، إنه يمارس الجودو منذ سن الرابعة، مشيرا إلى أنه يواجه العديد من الصعوبات للتوفيق بين دراسته وتمرينات المنتخب خاصة في فترة الاستعدادات التي سبقت البطولة.

وأوضح كريم أنه كان يعتبر أصغر لاعب سنا في هذه البطولة وتعتبر تلك أول مشاركة له في البطولة، ولم يكن يعلم أنه بصدد مواجهة اللاعب الإسرائيلي.

وأضاف لاعب الجودو المصري: كانت تجربة جديدة وكنت احلم أن أفوز وأحقق إنجاز في تلك البطولة، وقبل انسحابي أخبرت مدربيي.

وأكد صبحي أنه بم يندم على قراره رفض مواجهة اللاعب الإسرائيلي، مؤكدأ أنه مازال أمامه بطولات للتعويض والفوز.

وذكر لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم صبحي، أن اللاعب الإسرائيلي كان يكبره بـ 12 عاما.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز