نصائح للحد من رهاب الطيران

يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف من الطيران، وهي حالة تعرف باسم "رهاب الطيران"، حيث يزداد القلق قبل الرحلة الجوية أو خلالها أو حتى بعدها.

وبهذا الصدد، شارك عالم النفس، الدكتور مارك راكلي، بعض النصائح حول كيفية التغلب على الخوف، موضحا أن القلق يعمل بطبيعة دورية، فإذا شعرت بالخوف مرة واحدة، ستتذكر هذا الشعور في كل مرة تفكر فيها في الطيران.

وقال راكلي: "يربط الدماغ بين الطيران والشعور بالخوف والقلق والذعر، ويتذكر ما نشعر به تجاه الطيران في كل مرة، وبالتالي يكون لدينا استجابة قلقة عندما نفكر في الاضطرار إلى الطيران. وتتأثر مشاعرنا بالطريقة التي نفكر بها، لذلك من الواضح أن الأشخاص الذين لديهم خوف من الطيران، لديهم أفكار سلبية ومهددة ومخيفة حول الطيران. إنهم يرون أنه خطير وربما يهدد حياتهم".

وللحد من مشاعر "رهاب الطيران"، يوضح راكلي أن هناك حاجة إلى "تغيير الأفكار التي تنتج المخاوف".

وأضاف: "يبدأ هذا بالسماح لنفسك بتحدي أفكارك وتغييرها".

إقرأ المزيد

وقال إن استخدام الأفكار العقلانية يمكن أن يساعد في القيام بذلك، "مثل: ما الدليل على خطورة الطيران؟، وهل أبالغ في المخاطرة؟، هل أتحمل مخاطر أخرى في حياتي لا أراها مشكلة في الواقع؟".

وتابع راكلي: "ينبغي تثقيف نفسك حول كيفية الطيران وسلامة الطيران والطقس، لتزويدك بالمعرفة اللازمة لتحدي الأفكار المثيرة للقلق".

ويمكن أن تشمل أعراض رهاب الطيران: تعرق راحة اليد وزيادة معدل ضربات القلب و"شعورا غامرا بالهلاك"، وفقا لما ذكره CALM، وهو تطبيق رائد لدعم الصحة العقلية.

وقد يعاني بعض الأشخاص من عدم الراحة الجسدية، مثل تقلصات المعدة أو الغثيان، بالإضافة إلى نوبات الهلع في الحالات الشديدة.

ويقترح الخبراء: "اقض بعض الوقت في تخيل تجربة سفر إيجابية تصور نفسك، وتستمتع بوقتك في الهواء، وتهبط بأمان في وجهتك، إنه بمثابة بروفة ذهنية. كما يوفر التأمل الموجه طريقة منظمة للدخول في حالة من الاسترخاء العميق والتركيز، ما يسهل عليك تبديد الأفكار المثيرة للقلق".

المصدر: ميرور