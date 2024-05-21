ما مدى خطورة الاضطراب الجوي أثناء الطيران؟

صُممت الطائرات لتتحمل الظروف الجوية القاسية، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن يكون الاضطراب الجوي مثيرا للرعب أو حتى مميتا.

ما هو الاضطراب الجوي؟

ينجم الاضطراب عن حركة الهواء غير المستقرة الناجمة عن التغيرات في سرعة الرياح واتجاهها. ويعني ذلك أن الطائرة يمكن أن تتأثر بوجود السلاسل الجبلية أو التضاريس الجبلية أو العواصف الرعدية أو الطقس شديد البرودة أو الحرارة العالية.

وغالبا ما يتسبب الاضطراب في انخفاض سريع في ارتفاع الطائرة (المطبات)، كما تتعرض الطائرات الصغيرة لخطر أكبر لأنها أكثر عرضة للتغيرات في سرعة الرياح.

ويمكن أن تكون الاضطرابات مخفية عن العين ورادار الطقس، ما يعني أنه ليس من الممكن التنبؤ بها دائما.

وقالت عالمة الأرصاد الجوية، جنيفر ستروزاس، لـ"نيويورك تايمز"، إن الاضطرابات الجوية هي "بالتأكيد واحدة من أكثر الأشياء صعوبة في عمليات التنبؤ".

هل يزداد الاضطراب الجوي سوءا؟

كشفت دراسة جديدة أن الاضطرابات آخذة في الارتفاع بسبب تغير المناخ، وازياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤثر على التيارات الهوائية.

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ووجد الدكتور بول ويليامز، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة "ريدينغ"، أن الاضطرابات الجوية الصافية، التي تحدث بشكل متكرر على ارتفاعات عالية وفي الشتاء، يمكن أن تتضاعف 3 مرات بحلول نهاية القرن.

وخلص بحثه إلى أن الاضطرابات الجوية بجميع أنواعها (الخفيفة والمتوسطة والشديدة والمتطرفة) تتزايد في جميع أنحاء العالم، وينبغي توقع رحلات جوية أكثر خطورة في السنوات المقبلة.

هل الاضطراب الجوي خطير؟

تعد الاضطرابات الجوية شائعة وفي معظم الأحيان ليست خطيرة. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى إصابات ووفيات محتملة.

وقال الطيار التجاري باتريك سميث، الذي يدير مدونة AskthePilot، لصحيفة "واشنطن بوست" العام الماضي: "الاضطرابات أمر طبيعي. كل رحلة جوية تواجه شكلا من أشكال الاضطراب الهوائي يوميا. بالنسبة للطواقم، بشكل عام، ننظر إلى التعامل معها باعتبارها مسألة راحة، وليست بالضرورة مسألة تتعلق بالسلامة".

ويتم تدريب الطيارين على فهم مخاطر الاضطرابات الجوية، كما تم تصميم مسارات الطائرات لتقليل هذه المخاطر. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تسبب إصابات ووفيات. وينصح الخبراء بشدة بالبقاء في المقعد وربط حزام الأمان أثناء السفر لتقليل مخاطر التعرض للإصابة المرتبطة بالمطبات الجوية.

المصدر: ميرور