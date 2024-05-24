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برشلونة يقيل مدربه تشافي هرنانديز

الرياضة

برشلونة يقيل مدربه تشافي هرنانديز
Globallookpress
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أقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديز الجمعة، بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.

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وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحل ضيفا على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

المصدر: "وكالات"

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