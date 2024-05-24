برشلونة يقيل مدربه تشافي هرنانديز

أقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديز الجمعة، بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.

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وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحل ضيفا على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.



وقال برشلونة في بيان: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".





المصدر: "وكالات"