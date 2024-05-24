خبير: هنغاريا قد تضطر لتعليق عضويتها في "الناتو" إن استمر في خططه ضد روسيا

أعلن أندريه زيمو رئيس منظمة "دائرة السلام الهنغارية" العامة أن رئيس وزراء الهنغاري فيكتور أوربان يدرك التهديد الذي يتعرض له أمن البلاد في إطار السياسة العسكرية لحلف "الناتو".

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وأشار في تعليقه على تصريح أوربان حول إعادة تقييم دور البلاد في "الناتو"، إلى أن بودابست قد تضطر إلى تعليق عضويتها في الحلف، إذا لم يتخل عن خططه العسكرية الخطيرة تجاه روسيا.

وأضاف: "هذه خطوة سياسية حقيقية اتخذت لحماية السلام في بلادنا"، مشيرا إلى أن أوربان "يدرك جيدا التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في هنغاريا بسبب سياسات "الناتو" المؤيدة للحرب".

وقال: "إذا لم يتخل "الناتو" عن خططه للحرب ضد روسيا، ويصبح واضحا تدخله بشكل مباشر، سوف تنجر بلادنا أيضا إلى الصراع العسكري، وحينها لن يكون أمامنا خيار سوى تعليق عضويتنا في "الناتو".

وأكد أن منظمة "دائرة السلام الهنغارية" ستدعم عمل الحكومة "لتوضيح كيف يمكن لهنغاريا أن تظل عضوا في "الناتو" دون الاضطرار إلى المشاركة في مهمة الحلف العسكرية في أوكرانيا، وتحديدا في الحرب ضد روسيا".

وأشار إلى أنه "ردا على خطط الأطلسي إرسال قواته إلى أوكرانيا ستجري روسيا مناورات بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ويناقش رئيسا روسيا وبيلاروس استراتيجية مشتركة في مينسك ضد مخطط التدخل العسكري لحلف الناتو في أوكرانيا".

المصدر: تاس