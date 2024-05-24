رأي أوروبي مغاير بعد قرار التصرف بعائدات أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا

سجل وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي رأيا مغايرا حول الاتفاق في إطار مجموعة G7 على تحويل عائدات أموال روسيا المجمدة في الغرب لدعم أوكرانيا.

واستبعد جورجيتي توصل الاجتماع الوزاري لـG7 إلى اتفاق بهذا الخصوص، وقال في أعقاب لقاء ثنائي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "إن الأمر يبدو ليس سهلا، حيث هناك بعض التحفظات حتى من بنوك مركزية".

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كما تحدث جورجيتي عن الحاجة لإيجاد "أساس قانوني" لاستخدام فوائد الأموال الروسية ضمانات لقروض ستمنح لأوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رحبت قبل يومين بقرار مجموعة G7 "لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن الموارد ستكون متاحة لدعم أوكرانيا اعتبارا من يوليو 2024، عبر مدفوعات نصف سنوية.

المصدر: "آكي" الإيطالية