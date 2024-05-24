 
مباشر

رأي أوروبي مغاير بعد قرار التصرف بعائدات أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا

أخبار العالم

رأي أوروبي مغاير بعد قرار التصرف بعائدات أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا
Globallookpress
لافتة مناهضة لمجموعة السبع G7 - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlpa

سجل وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي رأيا مغايرا حول الاتفاق في إطار مجموعة G7 على تحويل عائدات أموال روسيا المجمدة في الغرب لدعم أوكرانيا.

واستبعد جورجيتي توصل الاجتماع الوزاري لـG7 إلى اتفاق بهذا الخصوص، وقال في أعقاب لقاء ثنائي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "إن الأمر يبدو ليس سهلا، حيث هناك بعض التحفظات حتى من بنوك مركزية".

إقرأ المزيد
الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة
الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة

كما تحدث جورجيتي عن الحاجة لإيجاد "أساس قانوني" لاستخدام فوائد الأموال الروسية ضمانات لقروض ستمنح لأوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رحبت قبل يومين بقرار مجموعة G7 "لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن الموارد ستكون متاحة لدعم أوكرانيا اعتبارا من يوليو 2024، عبر مدفوعات نصف سنوية.

المصدر: "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز