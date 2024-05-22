الاتحاد الأوروبي يعلن عدم نيته تحويل عائدات الأصول الروسية لموسكو حتى بعد رفع العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي عدم نيته تحويل عائدات الأصول الروسية إلى موسكو حتى بعد رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.

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وجاء نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد بشأن مصادرة عائدات الأصول الروسية لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لا ينبغي تحويل العائدات إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد إنهاء الحظر المفروض على المعاملات".

وخلص مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها "ليست أصولا سيادية، وبالتالي فإن قواعد حماية الأصول السيادية لا تنطبق عليها."

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

المصدر: تاس