 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl09

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وكتب ليبافسكي عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد وافقنا في الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا".

إقرأ المزيد
سياسي فرنسي يحذر حكومة بلاده من عواقب السير وراء واشنطن في الاستيلاء على الأصول الروسية
سياسي فرنسي يحذر حكومة بلاده من عواقب السير وراء واشنطن في الاستيلاء على الأصول الروسية

وأضاف: "من بين 3 مليارات دولار التي هي عائدات الأصول الروسية هذا العام، سيذهب 90% لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

 

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز