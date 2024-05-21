الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وكتب ليبافسكي عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد وافقنا في الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا".

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وأضاف: "من بين 3 مليارات دولار التي هي عائدات الأصول الروسية هذا العام، سيذهب 90% لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

المصدر: تاس