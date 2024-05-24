نيبينزيا: نتائج التصويت على القرار حول سريبرينيتسا عار على من تقدم به

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن نتائج التصويت على مشروع القرار حول "الإبادة الجماعية" للبوسنيين في سريبرينيتسا جاءت "عارا على من تقدّم به".

وقال نيبينزيا للصحافيين في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار حول "اليوم الدولي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995"، الخميس: "يجب أن أقول إن نتائج التصويت عار حقيقي على المتقدمين به (المشروع)".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المذكور بـ 84 صوتا مقابل 19 صوتا ضده مع امتناع 68 بلدا عن التصويت.

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وقد تقدمت بمشروع القرارالبوسنة والهرسك، وحظى بتأييد الدول الغربية، بينما رفضته روسيا، معتبرة أن هذه الوثيقة "لا علاقة لها بإحياء ذكرى" ضحايا المجزرة.

كما رفضته صربيا، حيث وصفها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بـ "أداة لمعاقبة الدول المستقلة سياسيا".

ورغم تبني الوثيقة، زاد عدد الدول التي لم تؤيدها عن عدد الدول المصوتة بـ "نعم".

يذكر أن مجزرة سريبرينيتسا ارتكبتها القوات الصربية أثناء حرب البوسنة في يوليو عام 1995. وقتل فيها آلاف المسلمين من السكان المحليين.

المصدر: تاس