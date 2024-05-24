لافروف: الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم في استهداف الأراضي الروسية خارج منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملا واشنطن مسؤولية ذلك.

وقال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة، في مينسك: "يتم استخدام الأسلحة الأمريكية خارج نطاق منطقة النزاع، لذلك فإن محاولات الأمريكيين الإدلاء ببعض التصريحات المطمئنة للرأي العام لديهم أو لدى أعضاء "الناتو" أو إظهار أن القرار لم يتخذ بعد.. هذه برأيي كلها حيل منهم".

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وأضاف: "نعتمد في ذلك على حقائق أن الأسلحة الأمريكية والغربية الأخرى تضرب أهدافا على الأراضي الروسية، وخاصة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية، لذلك فإن كل ذلك يقع على مسؤوليتهم".

ويزور لافروف مينسك ضمن الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين الذي وصل إلى بيلاروس مساء أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين.

المصدر: نوفوستي