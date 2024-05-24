الإمارات.. حديث أنور قرقاش عن تقارب بين دول الخليج وإيران يثير تفاعلا كبيرا

لفت مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى "إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة بتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة"، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب أنور قرقاش: "إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة بتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة، بدءا من الحضور الخليجي الواسع في جنازة الرئيس الراحل (إبراهيم رئيسي) إلى التصريحات البناءة المتبادلة بشأن سياسة حُسن الجوار".

وأضاف قرقاش: "فرصة قد تكون تاريخيّة يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة".

نتمنى ذلك والتركيز اكثر على التنميه وخلق منطقه يسودها السلام والتعايش — ‏ ابراهيم مطر🇦🇪 (@matar_ib) May 24, 2024

وأثارت تدوينة أنور قرقاش تفاعلا على منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "نتمنى ذلك والتركيز أكثر على التنمية وخلق منطقه يسودها السلام والتعايش"، وأضاف آخر: "الظروف الحالية مؤاتية وحتى مع وجود خلافات في العديد من القضايا لا بد من البناء علي المشترك وتعزيز المصالح لصالح شعوب المنطقة".

وكانت مروحية رئيسي قد تعرضت لحادث ما أدى إلى مقتله وجميع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وهم في طريق العودة إلى تبريز.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

المصدر: RT