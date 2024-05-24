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بالفيديو.. الكشف عن زيارة رئيسي لأحد مواقع "حزب الله" العسكرية

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بالفيديو.. الكشف عن زيارة رئيسي لأحد مواقع
AFP
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
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نشرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد خاصة من زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية.

ويظهر رئيسي في الفيديو مع مرافقيه وهم يجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وحسب القناة فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها الرئيس الراحل إلى جنوب لبنان في العام 2018.

وشهدت إيران يوم أمس الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وصباح الاثنين أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في محافظة أذربيجان الشرقية.

 المصدر: RT

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