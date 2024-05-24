بالفيديو.. الكشف عن زيارة رئيسي لأحد مواقع "حزب الله" العسكرية

نشرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد خاصة من زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية.

ويظهر رئيسي في الفيديو مع مرافقيه وهم يجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وحسب القناة فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها الرئيس الراحل إلى جنوب لبنان في العام 2018.

بالفيديو | مشاهد خاصة لقناة المنار من زيارة الشهيد السيد رئيسي لأحد مواقع المقاومة pic.twitter.com/g5c4V85U6q — قناة المنار (@TVManar1) May 24, 2024

وشهدت إيران يوم أمس الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وصباح الاثنين أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في محافظة أذربيجان الشرقية.

المصدر: RT