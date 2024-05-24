كانوا يرقصون على الشرفة.. قتلى وجرحى بحادث مأساوي في جزيرة أوروبية شهيرة (صور)

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار مبنى يضم حانة ومطعما في جزيرة مايوركا.

وقالت الشرطة إن امرأتين ألمانيتين، عمرهما 20 و30 عاما، توفيتا، إلى جانب امرأة إسبانية تبلغ من العمر 33 عاما ورجل سنغالي يبلغ من العمر 44 عاما.

وأوضحت الشرطة أن المرأة الإسبانية كانت تعمل في النادي. وصرح عمدة بالما دي مايوركا خايمي مارتينيز، والمتحدث باسم إدارة الإطفاء إيدير غارسيا، للصحفيين أن الوزن الزائد على شرفة الطابق الأول ربما يكون هو السبب في الانهيار الذي حصل أمس الخميس.

وأصيب 16 شخصا خلال الحادث، 5 منهم في حالة الخطر. وكانوا يعالجون في المستشفيات المحلية. ولم ترد على الفور تفاصيل عن جنسياتهم.

وقعت الحادثة في مدينة بالما على الجزيرة المتوسطية التي يقصدها السياح. ويقع المبنى بالقرب من الشاطئ، وكانت المنطقة مكتظة بالسياح في ذلك الوقت.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى حوالي الساعة 8:30 مساء عندما وقعت الحادثة.

وأفاد التلفزيون العام لجزر البليار ليلة الخميس أنه كان هناك أشخاص يرقصون على الشرفة عندما انهارت. ولم يتم تقديم سبب رسمي لانهيار المبنى.

وأعلنت المدينة الحداد لمدة 3 أيام، كما تقرر الوقوف دقيقة صمت ظهر الجمعة.

المصدر: أ ب